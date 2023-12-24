Mengen İtfaiyesi envanterine merdivenli araç katıldı

Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne alınan merdivenli itfaiye aracı tanıtıldı.

Almanya'dan hibe olarak gelen aracın tanıtım töreninde konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, merdivenin 24 metreye kadar çıktığını anlattı.

İtfaiye filosuna yeni araçlar kattıklarını aktaran Bulut, "Araçlarımızda merdivenle ilgili ihtiyaçlarımız vardı. Bu doğrultuda Almanya'da yaşayan hemşehrimizin de desteği ile girişimlerde bulunduk. Onların desteğiyle daha önce de envanterimize katılan araçlar için çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından envantere yeni katılan itfaiye aracı ve ekipmanları tanıtıldı.