Gerede'de sis etkili oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde sis etkisini gösterdi.

Sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

İlçede hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

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