Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Gerede'de sis etkili oldu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerede'de sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Gerede ilçesinde sis etkisini gösterdi.

        Sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        İlçede hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bolu'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu
        Bolu'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu
        Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezleri yılbaşına hazır
        Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezleri yılbaşına hazır
        Türk Kızılay Bolu Şubesi, 2 yılda 37 bin 969 aileye destek oldu
        Türk Kızılay Bolu Şubesi, 2 yılda 37 bin 969 aileye destek oldu
        Bolu'da üniversitede "Şehitleri Anma Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi
        Bolu'da üniversitede "Şehitleri Anma Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi
        Doğum için beklerken anne karnında ölen bebek ameliyatla alınıp otopsiye gö...
        Doğum için beklerken anne karnında ölen bebek ameliyatla alınıp otopsiye gö...
        Abant Gölü Milli Parkı'nda HGS dönemi başladı
        Abant Gölü Milli Parkı'nda HGS dönemi başladı