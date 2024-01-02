Bolu'da dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D-750 kara yolunda Mustafa A. idaresindeki 14 KE 015 plakalı otomobil, Yünlü Yaylası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nezaket D, Emine A. ve Arif Durak (66) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Arif Durak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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