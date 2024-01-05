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        Mudurnu'da bariyere çarpan tır sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:22
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        Mudurnu'da bariyere çarpan tır sürücüsü yaralandı
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        BOLU(AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyere çarpan tır sürücüsü yaralandı.

        Mudurnu-Nallıhan kara yolunda seyreden İbrahim Ç. yönetimindeki 34 HG 7645 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aynalıkaya mevkisinde orta refüjde bulunan bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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