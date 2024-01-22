Yeniçağa'da kar yağışı etkili oldu

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye ulaştı.

İlçenin doğal güzellikleri ile ünlü Yeniçağa Gölü çevresi de beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.