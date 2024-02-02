Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan amatör spora destek açıklaması

        MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, amatör spor dalları için her zaman destek sağlayacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 18:02 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan amatör spora destek açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, amatör spor dalları için her zaman destek sağlayacaklarını belirtti.

        Bolu Amatör Küme A Grubu'nda liderliğini sürdüren GLS Grup Aladağspor'un Sümer Mahallesi'ndeki tesislerinde takım yöneticileri ve taraftarlarla bir araya gelen Durak, amatör takımlar için sahalardan spor tesislerine kadar birçok projesinin hazır olduğunu anlattı.

        Durak, ekonomik anlamda büyük sorunlar yaşayan amatör kulüpler için hem malzeme hem nakdi giderler noktasında Bolu ASKF'ye kaynak aktarılacağını ifade etti.

        Seçimin ardından ilk iş olarak amatör kulüplere destek olmak için gerekenin yapılacağını aktaran Durak, "Hiçbir kulüp malzeme, yemek, deplasman parası aramayacak. Saha, tesis sorunu yaşamayacak. Her şeyden önemlisi maddi sorunu olmayacak. Siz sadece sporcu yetiştireceksiniz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Almanyada 'çifte vatandaşlık yasası'na onay
        Almanyada 'çifte vatandaşlık yasası'na onay
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bolu'da yaklaşık 1,5 ton etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı ele geçi...
        Bolu'da yaklaşık 1,5 ton etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı ele geçi...
        Boluspor, orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior'ı transfer etti
        Boluspor, orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior'ı transfer etti
        Tanju Özcan, tartıştığı meclis üyesini salondan çıkarmayan zabıta müdürünü...
        Tanju Özcan, tartıştığı meclis üyesini salondan çıkarmayan zabıta müdürünü...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Bolu Medya Evi'ni ziyaret ett...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Bolu Medya Evi'ni ziyaret ett...
        Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
        Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
        İstanbul'da çatışmada yaralanan arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürünce y...
        İstanbul'da çatışmada yaralanan arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürünce y...