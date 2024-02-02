MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan amatör spora destek açıklaması

MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, amatör spor dalları için her zaman destek sağlayacaklarını belirtti.

Bolu Amatör Küme A Grubu'nda liderliğini sürdüren GLS Grup Aladağspor'un Sümer Mahallesi'ndeki tesislerinde takım yöneticileri ve taraftarlarla bir araya gelen Durak, amatör takımlar için sahalardan spor tesislerine kadar birçok projesinin hazır olduğunu anlattı.

Durak, ekonomik anlamda büyük sorunlar yaşayan amatör kulüpler için hem malzeme hem nakdi giderler noktasında Bolu ASKF'ye kaynak aktarılacağını ifade etti.

Seçimin ardından ilk iş olarak amatör kulüplere destek olmak için gerekenin yapılacağını aktaran Durak, "Hiçbir kulüp malzeme, yemek, deplasman parası aramayacak. Saha, tesis sorunu yaşamayacak. Her şeyden önemlisi maddi sorunu olmayacak. Siz sadece sporcu yetiştireceksiniz." ifadesini kullandı.