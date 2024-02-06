AK Parti Bolu Belediye Başkanı Demirkol'dan ziyaretler

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, hayırsever iş insanı İzzet Baysal ile Solmaz Baysal'ın kabirlerini ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı anma etkinlikleri kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

Demirkol, seçim çalışmaları kapsamında İzzet Baysal Vakfı yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşme öncesi hayırsever iş insanı İzzet Baysal ile yeğeni Solmaz Baysal'ın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesindeki kabirlerini ziyaret eden Demirkol, burada dua etti.

Demirkol, daha sonra İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Yamaner ve vakıf üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Bugün teşkilatımızla Bolu'nun imar ve inşasında büyük pay sahibi olan İzzet Baysal büyüğümüzü ve geçen yıl ahirete yolcu ettiğimiz Solmaz Baysal hanımefendiyi kabirlerinde ziyaret ettik. Bolu'da yaşayan 7'den 70'e herkesin hayatına dokunan büyüklerimizi şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

- Mahalle ziyaretleri

Bolu Valiliği koordinesinde AFAD, JAK, İtfaiye, UMKE, Arama Kurtarma Dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından Kent Meydanı'nda açılan stantları gezen Demirkol, deprem için alınması gereken en önemli önlemin dirençli kentleri hızlıca oluşturmak olduğunu vurguladı.

Kendilerinin de dirençli kentlerin oluşması, Bolu'da ve bölgede deprem açısından risk taşıyan yerlerde yapılacak çalışmalarla can kaybını en aza hatta sıfıra indirme hedefleri olduğuna değinen Demirkol, "Merkezi hükümetimiz ile uyum halinde Bolu’muzu dirençli kent haline getireceğiz. Sonrasında huzurla güvenle yaşayacağımız bir şehir inşa etmek için çalışacağız." diye konuştu.

Demirkol ve beraberindeki AK Parti teşkilat üyeleri, daha sonra Civril köyü ve Dağkent ile Karaköy mahalleleri ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.