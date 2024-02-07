Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Mudurnu'da anıldı

Yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkan Yardımcı Atakan Türker, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Atatürk Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Genç Kızılay ve AFAD Mudurnu gönüllüleri tarafından düzenlenen yürüyüş, Mudurnu Kaymakamlığı önünden başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.