Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Mudurnu'da anıldı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:07 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Mudurnu'da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Genç Kızılay ve AFAD Mudurnu gönüllüleri tarafından düzenlenen yürüyüş, Mudurnu Kaymakamlığı önünden başladı.

        Atatürk Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

        Daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

        Yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkan Yardımcı Atakan Türker, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!

        Benzer Haberler

        DÜZELTME - "AK Parti Bolu Belediye Başkanı Demirkol'dan ziyaretler" haberim...
        DÜZELTME - "AK Parti Bolu Belediye Başkanı Demirkol'dan ziyaretler" haberim...
        AK Parti Bolu Belediye Başkanı Demirkol'dan ziyaretler
        AK Parti Bolu Belediye Başkanı Demirkol'dan ziyaretler
        Bolu'nun doğal güzelliklerini sömestirde yaklaşık 129 bin kişi ziyaret etti
        Bolu'nun doğal güzelliklerini sömestirde yaklaşık 129 bin kişi ziyaret etti
        Bolu İHH karda arama kurtarma tatbikatı yaptı
        Bolu İHH karda arama kurtarma tatbikatı yaptı
        Kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
        Kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
        Bolu'da otomobilde çıkan yangın kar ve yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyl...
        Bolu'da otomobilde çıkan yangın kar ve yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyl...