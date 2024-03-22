Bolu Dağı'nda kar manzarası havadan görüntülendi
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.
Bölgede gece başlayan kar yağışının ardından Bakacak, Karanlıkdere, Seymeneler ve Bıçkıyanı mevkileri karla kaplandı.
Kar yağışının aralıklarla hafif şekilde devam ettiği bölgede, sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.
Güneşin de ortaya çıktığı bölgede kar manzarası dronla görüntülendi.
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