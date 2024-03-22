Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar manzarası havadan görüntülendi

        Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda kar manzarası havadan görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.

        Bölgede gece başlayan kar yağışının ardından Bakacak, Karanlıkdere, Seymeneler ve Bıçkıyanı mevkileri karla kaplandı.

        Kar yağışının aralıklarla hafif şekilde devam ettiği bölgede, sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

        Güneşin de ortaya çıktığı bölgede kar manzarası dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da keşfedilen yeni bitki türüne kentin mitolojik ismi verildi
        Adana'da keşfedilen yeni bitki türüne kentin mitolojik ismi verildi
        Bolu'da, "Sağlığın için harekete geç" etkinliği düzenlendi
        Bolu'da, "Sağlığın için harekete geç" etkinliği düzenlendi
        Bolu Valisi Kılıç, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
        Bolu Valisi Kılıç, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
        Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü:
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü: