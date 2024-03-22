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        Yeniçağa'da kar yağışı etkili oldu

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:12
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        Yeniçağa'da kar yağışı etkili oldu
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        İlçe merkezinde gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam etti.

        Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde, bazı vatandaşlar araçlarını fırça yardımıyla temizledi.

        Belediye ekipleri de ana güzergahlar ve ara sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

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