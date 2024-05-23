Bolu'da "Eğitim Şenliği"nde projeler tanıtıldı

Daha sonra halk oyunları gösterisi ve genç ozanlar konseri sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğe katılan öğretmenler, daha kolay öğrenme ve teknolojik gelişmelerin eğitimde kullanılması gibi konularda hazırladıkları projeleri tanıttı.

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