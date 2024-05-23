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        Bolu'da elektrik panosuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Bolu'da, elektrik panosuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:59
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        Bolu'da elektrik panosuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Bolu'da, elektrik panosuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

        Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta elektrik panosundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ve SEDAŞ ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

        Yaralandığı belirlenen kedi yavrusu, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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