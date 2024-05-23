Yeşilay Danışmanlık Merkezi atölyelerine katılanlar yeni uğraşlar ediniyor

Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuranlar, psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra atölye çalışmalarıyla yeni uğraşlar edinerek bağımlılıklarından uzaklaşıyor.

Yeşilay bünyesinde 2015'ten itibaren Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 107 noktada hizmet veren YEDAM, tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bağımlı bireylere ve yakınlarına hizmet veriyor.

YEDAM'a gelerek danışmanlık hizmeti alanlar ve aileleri, psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra kişisel yetenek ve özellikleri göz önünde bulundurularak atölye çalışmalarına da katılıyor.

Bolu Yeşilay Şube Başkanı Bayram Erden, AA muhabirine, YEDAM'ın insanlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşamın kapısını aralamak için çalıştığını söyledi.

- "YEDAM insanlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamın kapısını aralamak için çalışıyor"

Resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım ve bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda açılan atölyelerde boş zamanlarını değerlendiren danışanların sosyal ve yaşamsal becerileri geliştirilerek bağımlılığın tekrarlamasının önlenmesi amaçlanıyor.

Bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Erden, "YEDAM'ın varlığı da bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Sadece sokaklarda, kurumlarda ve çevrede bir şeyin farkındalığını anlatmak yeterli olmadı. Bunu rehabilite edici, tedavi edici süreçler kurulması ihtiyacı ortaya çıktı." dedi.

Erden, YEDAM'ın tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi alanlarda hizmet verdiğini anlatarak, danışanların psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve iletişim uzmanları tarafından titizlikle takip edildiğini kaydetti.