Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden besin zehirlenmelerinde "çapraz bulaşma" uyarısı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Dr. Bayram Kerkez, yaz aylarında artan besin zehirlenmelerinde "çapraz bulaşma"ya dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kerkez, yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığını yakından ilgilendiren besin zehirlenmelerinin, özellikle yaz aylarında artan ve yaygın hastalıklardan biri olduğunu belirtti.

Besin zehirlenmelerine, sıcak hava koşullarında daha hızlı çoğalan bakteri ve diğer mikroorganizmaların neden olduğuna değinen Kerkez, "Besin zehirlenmelerinin en sık nedeni olan bakteriler, kendi başlarına hareket edemezler. Besinlere bulaşabilmeleri için mutlaka bir aracıya gereksinim duyarlar. Bu aracılar, insanlar, hayvanlar ve böceklerdir. Bakteriler besinlere hasta ya da taşıyıcı insan yoluyla bulaşabildiği gibi 'çapraz bulaşma' adı verilen yolla da bulaşabilir." ifadelerini kullandı.