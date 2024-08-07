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        Bolu'da çevreyi kirleten firmalara 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi

        Bolu'da çevreyi kirlettikleri tespit edilen 3 firmaya 5 milyon 800 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:19 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:19
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        Bolu'da çevreyi kirleten firmalara 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi
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        Bolu'da çevreyi kirlettikleri tespit edilen 3 firmaya 5 milyon 800 bin lira ceza uygulandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirlilik oluştuğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Denetimlerde Yeniakçakavak köyü mevkindeki bir beyaz et firmasının, gece saatlerinde pis suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığı belirlendi. İşletmeye, 1 milyon 160 bin lira idari para cezası verildi.

        Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Doğancı mevkiindeki bir beyaz et firmasına daha önceden ceza kesilmesine rağmen atık suyunu arıtma sistemine sokmadan dereye bırakmaya devam ettiği gerekçesiyle 3 milyon 480 bin lira cezası kesildi.

        Yine Vakıfgeçitveren köyü yakınındaki başka bir beyaz et firmasının atık suyunun laboratuvar testlerinde istenilen değerde çıkmaması üzerine işletmeye 1 milyon 160 bin lira idari ceza uygulandı.

        Kentteki 3 beyaz et firmasına toplam 5 milyon 800 bin lira ceza kesilirken, Yeniakçakavak köyündeki fabrikaya yönelik de "çevreyi kasten kirletmek"ten savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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