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        Bolu'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

        Bolu'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:12
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        Bolu'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü
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        Bolu'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Çatakören köyünde samanlık çatısının tamir işine yardım eden İbrahim Bakırcı, dengesini kaybederek yere düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Bakırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bakırcı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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