Bolu'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü
Bolu'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Bolu'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Çatakören köyünde samanlık çatısının tamir işine yardım eden İbrahim Bakırcı, dengesini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Bakırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bakırcı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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