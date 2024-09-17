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        Bolu'da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

        Bolu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 23:04 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:11
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        Bolu'da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
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        Bolu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Muhsin B. idaresindeki 34 TK 7192 plakalı kamyonet ile ehliyetsiz M.C.Ü'nün (17) kullandığı 14 ES 888 plakalı otomobil, Bolu merkez Aşağısoku Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan yarı römorka çarptı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.M.Ü. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anında otomobilde olduğu iddia edilen bir kişinin ambulans olay yerine geldiği sırada bölgeden kaçtığı öne sürüldü.

        Yeniçağa ilçesinde meydana gelen kazada ise Ahmet Ö. idaresindeki 48 U 9654 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolu Sarayköy mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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