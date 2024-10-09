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        Gençler dünya muaythai şampiyonu Selin Nur, başarısını büyüklerde sürdürmek istiyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da babasının yönlendirmesiyle başladığı muaythaide dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Selin Nur Kazan, başarısını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:05
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        Gençler dünya muaythai şampiyonu Selin Nur, başarısını büyüklerde sürdürmek istiyor
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da babasının yönlendirmesiyle başladığı muaythaide dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Selin Nur Kazan, başarısını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor.

        Yaklaşık 3 yıldır muaythai sporuyla ilgilenen 16 yaşındaki Kazan, eylülde Tayland'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 71 kiloda birinci oldu.

        Kazan, gelecek yıl yarışacağı büyükler kategorisinde de şampiyonluklar kazanma hedefiyle çalışıyor.

        Milli sporcu, antrenmanlarını Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda milli takım antrenörü Emrah Sarıcaer ile haftanın 7 günü çalışarak sürdürüyor.

        - "Büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olmak istiyorum"

        Selin Nur Kazan, AA muhabirine, dövüş sporlarına ilgisi olan babası sayesinde 3 yıl önce muaythai sporuna başladığını söyledi.

        Antrenörü eşliğinde yoğun tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kazan, bu sayede başarı elde ettiklerini kaydetti.

        Kazan, dünya şampiyonu olmak için çok çalıştığını vurgulayarak, "Bir sene boyunca en iyi olmak için çalıştım. Amacımız buydu; bu sıkletin en iyisi olmaktı. En iyisi olmak için oraya gittik. Maça çıkarken çok heyecanlıydım. Yanımda hocam vardı, motivasyon kaynağımdı. Her şeyin üstesinden geleceğimi biliyordum." diye konuştu.

        Şampiyonluk maçının kendisi için çok stresli olduğunu, hayatının en önemli maçına çıktığını aktaran Kazan, müsabakanın bitiminde duygusal anlar yaşadığını anlattı.

        Kazan, şu an gençler kategorisinde mücadele ettiğini, gelecek yıl büyükler kategorisine geçeceğini belirterek, "Büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

        Hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Kazan, "Haftanın her günü antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Teknik taktik, kuvvet ve kondisyon antrenmanlarımız oluyor." ifadelerini kullandı.

        Kazan, bu sporu çok severek yaptığını vurgulayarak, gençlere muaythai ile ilgilenmelerini tavsiye etti.

        - Emrah Sarıcaer: "Hedefimiz Selin'in başarısına başarılar katmak"

        Milli takım antrenörü Emrah Sarıcaer de Selin Nur Kazan ile her ortam ve şartta çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini kaydetti.

        Sarıcaer, başarı odaklı çalıştıklarını vurgulayarak, "Hedefimiz; Selin'in başarısına başarılar katmak, Selin'in en iyi olmasını ve büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olmasını sağlamak." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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