Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da "D. Mehmet Doğan Nitelikli Okur-Yazarlık Mektebi" düzenlenecek

        Bolu'da eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri, okuryazarlık eğitimleriyle yeteneklerini keşfedip geliştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:43 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da "D. Mehmet Doğan Nitelikli Okur-Yazarlık Mektebi" düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri, okuryazarlık eğitimleriyle yeteneklerini keşfedip geliştirecek.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şubesi işbirliğiyle, yazarlık yeteneğini geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik "D. Mehmet Doğan Nitelikli Okur-Yazarlık Mektebi" düzenlenecek.

        Kurumlar arasındaki işbirliği protokolü çerçevesindeki eğitim programıyla, kentteki lise ve üniversite öğrencilerine yazarlık alanında profesyonel destek sunulması hedefleniyor.

        Akademisyenler ve yazar-öğretmenler tarafından verilecek eğitimler, 19 Ekim'de başlayıp 11 hafta devam edecek.

        Her hafta cumartesi günleri yapılacak eğitimle, gençlerin yazarlık yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hakaret içerikli bildiri dağıtan 4 Sol Parti üyesine hapis cezası
        Hakaret içerikli bildiri dağıtan 4 Sol Parti üyesine hapis cezası
        Mısır yaprağından süs eşyaları yapan öğretmen sergi açtı
        Mısır yaprağından süs eşyaları yapan öğretmen sergi açtı
        Gençler dünya muaythai şampiyonu Selin Nur, başarısını büyüklerde sürdürmek...
        Gençler dünya muaythai şampiyonu Selin Nur, başarısını büyüklerde sürdürmek...
        Köy yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı
        Köy yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı
        Merih Demiral'ın eşi çocuklarıyla birlikte Bolu'da eşinin heykeli önünde fo...
        Merih Demiral'ın eşi çocuklarıyla birlikte Bolu'da eşinin heykeli önünde fo...