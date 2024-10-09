Bolu'da "D. Mehmet Doğan Nitelikli Okur-Yazarlık Mektebi" düzenlenecek

Her hafta cumartesi günleri yapılacak eğitimle, gençlerin yazarlık yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Akademisyenler ve yazar-öğretmenler tarafından verilecek eğitimler, 19 Ekim'de başlayıp 11 hafta devam edecek.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şubesi işbirliğiyle, yazarlık yeteneğini geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik "D. Mehmet Doğan Nitelikli Okur-Yazarlık Mektebi" düzenlenecek.

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