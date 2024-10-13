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        Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu koruma altına alındı

        Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:19 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:19
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        Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu koruma altına alındı
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        Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu, tedavi altına alındı.

        Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bahçesinde kanadı kırık arı kuşu bulan Dursun Cebecioğlu, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaralı kuşu teslim aldı.

        Arı kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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