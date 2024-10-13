Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu koruma altına alındı
Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu, tedavi altına alındı.
Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu, tedavi altına alındı.
Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bahçesinde kanadı kırık arı kuşu bulan Dursun Cebecioğlu, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaralı kuşu teslim aldı.
Arı kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
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