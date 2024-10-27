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        Mengen'in coğrafi işaretli peyniri 81 ildeki büyük marketlerde satılacak

        Bolu'da üretilen coğrafi işaret tescilli Mengen peyniri, Türkiye'nin bütün illerindeki büyük marketlerde satışa sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:55
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        Mengen'in coğrafi işaretli peyniri 81 ildeki büyük marketlerde satılacak
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        Bolu'da üretilen coğrafi işaret tescilli Mengen peyniri, Türkiye'nin bütün illerindeki büyük marketlerde satışa sunulacak.

        Mengen Merkez ve Köyleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, Mengen peynirinin geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret aldığı belirtildi.

        Peynirin kooperatif çalışmasıyla seri üretiminin yapıldığı aktarılan açıklamada, artan talep dolayısıyla Türkiye'deki tüm şehirlerde ulaşılabilir olacağı bildirildi.

        Mengen peynirinin Osmanlı mutfağından geldiği anımsatılan açıklamada, "Hem Mengen'in değeri peyniri üretiyoruz hem de üreticimizi destekliyoruz. İlçemizden elde edilen ünlü Mengen peynirini tüm Türkiye'de ulaşılabilir yapmak için ağımızı kurduk; büyük marketlerde bulunacak, hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, peynirin kızartılarak yenebildiği, erimediği için tavaya yapışmadığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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