Bolu Valisi Aydın, şehit ailelerini ziyaret etti

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Vali Aydın ve eşi Betül Aydın, gazi Sedat Gelen ile şehit er Murat Paçal ve şehit uzman çavuş İlhan Sezer'in ailelerini ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Vali Aydın, şehit ve gazilere her zaman minnettar olduklarını belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını vurgulayan Vali Aydın, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Vali Aydın, gazilere de sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.