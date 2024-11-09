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        Bolulu çiftin ürettiği yöresel kumaşlar ilgi görüyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Çilekar çifti, modern tezgahlarda ürettikleri yöresel kumaşları beğeniye sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:21
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        Bolulu çiftin ürettiği yöresel kumaşlar ilgi görüyor
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Çilekar çifti, modern tezgahlarda ürettikleri yöresel kumaşları beğeniye sunuyor.

        İlçede esnaflık yapan Ayşe ve Ahmet Çilekar çifti, ürettikleri kumaşların toptan ve perakende satışını yapıyor.

        Tarihi bir Osmanlı kasabası olan ve sakin şehir "Cittaslow" unvanına sahip Göynük'e gelen turistler ile bölge halkı, kumaşlara ilgi gösteriyor.

        Çilekar çifti, "göklü", "zengin alacası", "Göynük alacası" ve "çıtırlı" isimleri verilen kumaşları aslına uygun şekilde üretmeye devam ediyor.

        Ayşe Çilekar, AA muhabirine, eskiden el dokuma tezgahlarında üretilen ancak zamanla unutulan yöresel kumaşları yeniden üretmeye başladıklarını söyledi.

        Çilekar, yörede dokumacılığın azaldığını fark ederek bu işi yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

        Üretim kapasitesini artırmak için modern tezgahlar kullandıklarını dile getiren Çilekar, "Makineyle daha hızlı ve fazla üretebiliyoruz. Günlük birkaç saatlik çalışmayla 100-150 metre kumaş üretiyoruz. Dokumaların metresi 60 liradan satılıyor." diye konuştu.

        Ahmet Çilekar ise kumaşlara ilginin yoğun olduğunu vurgulayarak, üretim kapasitesinin talepleri karşıladığını ifade etti.

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