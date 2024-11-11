Bolu'da fidanlar toprakla buluştu

Mengen Spor Salonu bahçesindeki etkinliğe Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turan, Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Koçak, orman teşkilatı görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500'er fidanın toprakla buluşturulması için fidan dikim etkinliği yapıldı.

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