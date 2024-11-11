Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da fidanlar toprakla buluştu

        Bolu'nun Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 1000 fidan ekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da fidanlar toprakla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 1000 fidan ekildi.

        Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500'er fidanın toprakla buluşturulması için fidan dikim etkinliği yapıldı.

        Mengen Spor Salonu bahçesindeki etkinliğe Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turan, Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Koçak, orman teşkilatı görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Yeniçağa ilçesinde ise Akıncı köyü mevkisinde 500 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Dikim törenine, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)
        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)
        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı
        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı
        Bolu'da doğal gazdan zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı
        Bolu'da doğal gazdan zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı
        Şirinyazı Göleti'ni ziyaret edenler sonbahar renkleri eşliğinde vakit geçir...
        Şirinyazı Göleti'ni ziyaret edenler sonbahar renkleri eşliğinde vakit geçir...
        Bolu'da ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Bolu'da ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı