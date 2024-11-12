Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri Yeniçağa Gölü'nde inceleme yaptı

Yeniçağa Gölü'ne can suyu verecek eylem planı oluşturmak istediklerini anlatan Çağlar, "Dip çamuru ve gölü besleyen dereler incelenecek. Çevre, Şehircilik İklim Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonucunda bakanlık tarafından ilçemizi Çevre Ajansı ekipleri ziyaret ettiler. Göl etrafı gezildi, dereler incelendi. Yakın zamanda inşallah gölümüzü temizletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çağlar, AA muhabirine, ilçenin ve çevresinin daha temiz olması adına çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ın daveti üzerine ilçeye gelen yetkililer, dip çamuru ile gölü besleyen derelerin temizlenmesi için yapılacak çalışmaları yerinde gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri, Yeniçağa Gölü'nün temizlenmesi çalışmaları kapsamında bölgede inceleme yaptı.

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