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        Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri Yeniçağa Gölü'nde inceleme yaptı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri, Yeniçağa Gölü'nün temizlenmesi çalışmaları kapsamında bölgede inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:36
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        Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri Yeniçağa Gölü'nde inceleme yaptı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri, Yeniçağa Gölü'nün temizlenmesi çalışmaları kapsamında bölgede inceleme yaptı.

        Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ın daveti üzerine ilçeye gelen yetkililer, dip çamuru ile gölü besleyen derelerin temizlenmesi için yapılacak çalışmaları yerinde gördü.

        Bölgede inceleme yapan ekiplerin hazırladığı raporlar doğrultusunda gölün temizlenmesi için eylem planı oluşturulacak.

        Çağlar, AA muhabirine, ilçenin ve çevresinin daha temiz olması adına çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

        Yeniçağa Gölü'ne can suyu verecek eylem planı oluşturmak istediklerini anlatan Çağlar, "Dip çamuru ve gölü besleyen dereler incelenecek. Çevre, Şehircilik İklim Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonucunda bakanlık tarafından ilçemizi Çevre Ajansı ekipleri ziyaret ettiler. Göl etrafı gezildi, dereler incelendi. Yakın zamanda inşallah gölümüzü temizletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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