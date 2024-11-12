Bolu ve çevresindeki 6 ilde deprem tatbikatı yapılıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu merkezli meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin simüle edildiği tatbikatı 7 ilde eş zamanlı düzenliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan "Bölge Düzeyi TAMP Tatbikatı" ile afet yönetim süreçlerinin test edilmesi, afet gruplarının müdahale kabiliyetlerinin belirlenmesi, kaynak kapasitesinin ölçülmesi ve eksiklerin tamamlanması amaçlanıyor.

Senaryo gereği, Bolu merkeze bağlı Çamyayla köyü merkezli meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremden Bolu, Düzce, Sakarya, Çankırı, Karabük, Ankara ve Zonguldak etkilendi. Bolu'da 14 bin 544, Düzce'de 1110 ve Sakarya'da 4 bina olmak üzere 15 bin 658 yapı yıkıldı, 2 bin 680 can kaybı oldu, 5 bin 59 kişi ağır yaralandı.

Bolu ve ilçeleri ile çevresindeki illere sevk edilen ekipler, kendilerine verilen sahalarda çalışmalara başladı. Bolu merkez Kürkçüler Mahallesi'ndeki Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi enkazında arama kurtarma, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı önlem ve Bolu Anadolu Sosyal Bilimler Lisesi'nde kurtarma çalışması yapıldı.

Çevre illerde belirlenen alanlarda da depremde yaşanabilecek yıkım, patlama ve benzeri olaylara karşı eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. 24 saat sürecek tatbikatın sonunda benzer bir durumda ekiplerin koordinasyonu ve afet yönetim süreci test edilmiş olacak.

Aydın, senaryoya göre gerçekleşen depremin akabinde koordinasyon kurulunun saat 10.55'te 112 Merkezi'nde toplandığını belirterek, "İlk anda koordinasyon kurulunun üyelerinden gerek merkez gerekse de ilçelerdeki durumla ilgili brifing alındı. Hemen akabinde ilçe kaymakamlarımızla görüntülü konuşma yaparak senaryo kapsamında olası zararlar, bina ve can kayıpları ile yaralılar ve tesis hasarları ile ilgili bilgileri aldık." diye konuştu.

Tatbikatın önemini vurgulayan Aydın, "Tatbikat olması hasebiyle bir nevi eksiklerimizi görmemizin, afet vukuunda nasıl hareket etmemiz, tüm kurumlarla koordinasyon içinde nasıl hareket etmemiz gerektiğinin göstergesi oldu. İllerimizden Bolu ve ilçelerine destek ekipler intikal etti. Tatbikata katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.