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        Bolu'da "Deprem ve Kent" konulu panel düzenlendi

        Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 25'inci yılında "Deprem ve Kent" başlıklı panel düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:52
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        Bolu'da "Deprem ve Kent" konulu panel düzenlendi
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        Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 25’inci yılında "Deprem ve Kent" başlıklı panel düzenledi.

        Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Bolu'nun Depremselliği" üzerine yaptığı konuşmada, kentteki Elmalık ve Bakacak faylarına dikkati çekti.

        Seyitoğlu, Türkiye'nin en önemli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Bolu'dan itibaren değişik dallara ayrıldığını anlatarak, "Bolu için önemli olan husus şu; buraya baktığınız zaman 1944'te, 1957'de, 1967’de kırılan bölümleri görüyorsunuz. 17 Ağustos 1999'da ve 12 Kasım Düzce Depremi'yle en son kırılan bölümü görüyoruz. Sonraki çalışmalarda Bakacak ve Elmalık faylarının varlığı görülüyor. Burada bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Elmacık bloğunun etrafının kırılması tamamlanacak. Bolu'nun da içinden geçen bir alanda gelecek depremin lokasyonunun burada olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Beklenen Marmara Depremi'nin sürekli konuşulduğunu anımsatan Seyitoğlu, "Bu sistemin doğu bölümünde Bolu var. Dolayısıyla bu sistem buradan kapanacak, Kuzey Anadolu Fayı'na tekrar bağlanacak. Yani Marmara Denizi ne kadar 'Eli kulağında' deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

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