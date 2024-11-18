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        Sutopu Federasyonu A Kadın Milli Takımı Bolu'da kamp yaptı

        Sutopu Federasyonu A Kadın Milli Takımı Bolu'da kamp yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:45
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        Sutopu Federasyonu A Kadın Milli Takımı Bolu'da kamp yaptı
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        Sutopu Federasyonu A Kadın Milli Takımı Bolu'da kamp yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, millilerin 13-18 Kasım'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasında hazırlık kampı düzenlediği belirtildi.

        Kentte 23 kişilik geniş kadroyla çalışan milli takımın kampta yoğun antrenman programı uyguladığı aktarılan açıklamada, tam olimpik yüzme havuzundaki çalışmalarla takımın fiziksel, taktiksel ve mental açıdan en üst seviyeye ulaşmasının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

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