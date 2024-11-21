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        Mudurnu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:32
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        Mudurnu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Karamurat köyü Alaçam Mahallesinde yaşayan Erkan Yıldız'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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