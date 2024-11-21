Mudurnu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Karamurat köyü Alaçam Mahallesinde yaşayan Erkan Yıldız'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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