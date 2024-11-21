Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

Sokağa dökülen çöpler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından iş makinesiyle farklı bir kamyona yüklenerek çöp toplama alanına götürüldü.

Kamyondan sokağa dökülen çöplerde yapılan incelemede, çok sayıda potasyum nitrat, potasyum bromür, bakır nitrat ve çinko nitrat yazılı plastik şişeler bulundu.

Temizlik işçilerinin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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