Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 23:04 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunun haznesinde, Tabaklar Mahallesi Anadolu Sokağı’nda çöp toplama esnasında meydana gelen küçük çaplı patlama sonrasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Temizlik işçilerinin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

        Kamyondan sokağa dökülen çöplerde yapılan incelemede, çok sayıda potasyum nitrat, potasyum bromür, bakır nitrat ve çinko nitrat yazılı plastik şişeler bulundu.

        Patlama ve yangının, çöp kamyonunda sıkışan şişelerden birinin patlaması sonucu meydana geldiği belirlendi.

        Sokağa dökülen çöpler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından iş makinesiyle farklı bir kamyona yüklenerek çöp toplama alanına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararına destek açıklamaları
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        UCM kararını yorumladılar
        UCM kararını yorumladılar
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Gerede'de kermes ve sokak lezzetleri şenliği yapıldı
        Gerede'de kermes ve sokak lezzetleri şenliği yapıldı
        Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı, 16-17 Aralık'ta Bolu'da düzenlenecek
        Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı, 16-17 Aralık'ta Bolu'da düzenlenecek
        Mudurnu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Mudurnu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Cumhurbaşkanlığı'ndan ara eleman ihtiyacı için eylem planı
        Cumhurbaşkanlığı'ndan ara eleman ihtiyacı için eylem planı
        Uzmanından ağız sağlığını korumak için öneriler
        Uzmanından ağız sağlığını korumak için öneriler
        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı