Mudurnu'da güneş enerji santrali kuruluyor

Projenin önemine işaret eden Onurlu, "İlçemiz için elektrik tasarrufunun yanı sıra, enerji dostu bakımından da güzel bir proje olacak." dedi.

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, AA muhabirine, projenin Mudurnu için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Musalla Mahallesi'nde 22 bin 200 metrekarelik alanda 36 milyon lira bütçeyle yapımına başlanan santralin, 3 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bolu Belediyesi ve Mudurnu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, güneş enerji santralinin kurulum çalışmaları sürüyor.

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