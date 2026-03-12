Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 18:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Atatürk

        Hakemler:Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Mehmet Şengül

        Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Onur Öztonga (Dk. 64 Abdulsamet Kırım), Işık Kaan Arslan (Dk. 84 Mert Çetin), Kouagba, Lima, Liço, Balburdia, Doğancan Davas (Dk. 90+3 Muhammed Bedirhan Açıkgöz), Barış Alıcı (Dk. 90 +3 Harun Alpsoy), Rasheed (Dk. 64 Baluta), Arda Usluoğlu

        Arca Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Arda Hilmi Şengül, Sinan Osmanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 90+7 Attamah), Moreira, Thiam (Dk. 32 Samudio), Ahmed Ildız (Dk. 72 Ferhat Yazgan), Fredy, Serdar Gürler (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Burak Çoban (Dk. 46 Aleksic)

        Goller: Dk. 25 Serdar Gürler, Dk. 90+4 Sinan Osmanoğlu (Arca Çorum FK), Dk. 73 Doğancan Davas (Penaltıdan) (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK), Dk. 54 Lima (Boluspor)

        Kırmızı kart: Dk. 82 Balburdia (Boluspor)




        BOLU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Çorum FK: 2
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Çorum FK: 2
        Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi temiz çalışması yapılıyor
        Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi temiz çalışması yapılıyor
        Bolu'da 65 yaş üstü bireylerin denge ve koordinasyonu tai chi ile desteklen...
        Bolu'da 65 yaş üstü bireylerin denge ve koordinasyonu tai chi ile desteklen...
        Bolu'da mobilya atölyesiyle bitişikteki ev alevlere teslim oldu
        Bolu'da mobilya atölyesiyle bitişikteki ev alevlere teslim oldu
        Ev ve yanındaki mobilya atölyesi yandı
        Ev ve yanındaki mobilya atölyesi yandı
        Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü