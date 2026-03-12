Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Atatürk
Hakemler:Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Mehmet Şengül
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Onur Öztonga (Dk. 64 Abdulsamet Kırım), Işık Kaan Arslan (Dk. 84 Mert Çetin), Kouagba, Lima, Liço, Balburdia, Doğancan Davas (Dk. 90+3 Muhammed Bedirhan Açıkgöz), Barış Alıcı (Dk. 90 +3 Harun Alpsoy), Rasheed (Dk. 64 Baluta), Arda Usluoğlu
Arca Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Arda Hilmi Şengül, Sinan Osmanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 90+7 Attamah), Moreira, Thiam (Dk. 32 Samudio), Ahmed Ildız (Dk. 72 Ferhat Yazgan), Fredy, Serdar Gürler (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Burak Çoban (Dk. 46 Aleksic)
Goller: Dk. 25 Serdar Gürler, Dk. 90+4 Sinan Osmanoğlu (Arca Çorum FK), Dk. 73 Doğancan Davas (Penaltıdan) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK), Dk. 54 Lima (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 82 Balburdia (Boluspor)
BOLU
