Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi temiz çalışması yapılıyor

        Yeniçağa Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi temiz çalışması yapılıyor

        Yeniçağa Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

        Belediyeye bağlı temizlik ekipleri, vatandaşların bayramı daha temiz ve sağlıklı ortamda geçirebilmesi amacıyla sokak ve caddelerde yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gazetecilere, bayram öncesi temizlik çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

        Çağlar, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, "Hep birlikte daha temiz Yeniçağa için herkesin hassasiyet göstermesini bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Bolu'da 65 yaş üstü bireylerin denge ve koordinasyonu tai chi ile desteklen...
        Bolu'da 65 yaş üstü bireylerin denge ve koordinasyonu tai chi ile desteklen...
        Bolu'da mobilya atölyesiyle bitişikteki ev alevlere teslim oldu
        Bolu'da mobilya atölyesiyle bitişikteki ev alevlere teslim oldu
        Ev ve yanındaki mobilya atölyesi yandı
        Ev ve yanındaki mobilya atölyesi yandı
        Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düze...
        Bolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düze...
        TEM'de bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı
        TEM'de bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı