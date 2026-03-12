Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

        Bolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

        Bolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.


        Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İzzet Baysal Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Emre, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

        Daha sonra lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Programa, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        TEM'de bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı
        TEM'de bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ağır yaralı
        Bolu'da adliyede uyuşturucu sattığı iddia edilen temizlik görevlisinin yarg...
        Bolu'da adliyede uyuşturucu sattığı iddia edilen temizlik görevlisinin yarg...
        Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi
        Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi
        Bolu'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Bolu'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
        Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
        Bolu'da huzurevi sakinlerine bayram traşı
        Bolu'da huzurevi sakinlerine bayram traşı