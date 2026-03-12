Bolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Bolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.





Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İzzet Baysal Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Emre, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.



Daha sonra lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı tiyatro oyunu sahnelendi.



Programa, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

