Bolu'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gölyüzü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.
E.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
