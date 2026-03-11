Canlı
        Bolu'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bolu'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Giriş: 11.03.2026 - 14:59
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gölyüzü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

        E.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

