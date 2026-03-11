Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Bolu'da havaların ısınmaya başlamasıyla baharın habercisi çiğdemler çiçek açtı. Kış aylarında kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, yaklaşık 1500 metre rakımdaki Sarıalan Yaylası’nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beyaz örtü erimeye başladı. Karların çekildiği alanlarda baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı. Sarı ve mor renkteki çiğdemlerin oluşturduğu güzel manzaraya, yüksek kesimlerde yer yer varlığını koruyan kar örtüsü eşlik etti. Karların erimeye başlamasıyla Sarıalan Yaylası’ndaki mendereslerde de su seviyesi yükseldi. Çiğdemlerle kaplanan yaylada oluşan bahar manzarası havadan görüntülendi.

