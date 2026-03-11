Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

        Bolu'da havaların ısınmaya başlamasıyla baharın habercisi çiğdemler çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

        Bolu'da havaların ısınmaya başlamasıyla baharın habercisi çiğdemler çiçek açtı.

        Kış aylarında kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, yaklaşık 1500 metre rakımdaki Sarıalan Yaylası’nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beyaz örtü erimeye başladı.

        Karların çekildiği alanlarda baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

        Sarı ve mor renkteki çiğdemlerin oluşturduğu güzel manzaraya, yüksek kesimlerde yer yer varlığını koruyan kar örtüsü eşlik etti.


        Karların erimeye başlamasıyla Sarıalan Yaylası’ndaki mendereslerde de su seviyesi yükseldi.

        Çiğdemlerle kaplanan yaylada oluşan bahar manzarası havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"

        Benzer Haberler

        Bolu'da huzurevi sakinlerine bayram traşı
        Bolu'da huzurevi sakinlerine bayram traşı
        Cadde ortasında boynuna ve yüzüne kesikler attı
        Cadde ortasında boynuna ve yüzüne kesikler attı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Liseliler davul çalarak sahura kaldırıyor: "Bahşişleri bol bol hazırlayın"
        Liseliler davul çalarak sahura kaldırıyor: "Bahşişleri bol bol hazırlayın"
        Ahmet Yiğit Yıldırım: Terörsüz Türkiye bir milli birlik projesidir
        Ahmet Yiğit Yıldırım: Terörsüz Türkiye bir milli birlik projesidir
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: "Sınırlarımız dışındaki zulme rağmen...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: "Sınırlarımız dışındaki zulme rağmen...