Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da adliyede uyuşturucu sattığı iddia edilen temizlik görevlisinin yargılanması sürdü

        Bolu'da, adliye binası içinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla hakkında dava açılan temizlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da adliyede uyuşturucu sattığı iddia edilen temizlik görevlisinin yargılanması sürdü

        Bolu'da, adliye binası içinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla hakkında dava açılan temizlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Bolu Adliyesinin mescit bölümündeki şadırvan alanında uyuşturucu madde sattığı iddia edilen tutuklu sanık Ö.G, sanığın avukatı ile tanıklar katıldı.

        Tanıkların dinlenilmesiyle devam edilen duruşmada söz verilen İ.C, Ö.G. ile doğrudan görüşmediğini, uyuşturucu maddeyi Ö.G'nin eşinden temin ettiğini ileri sürdü.

        Sanık Ö.G, kendisinin uyuşturucu maddeyi İ.C'den temin ettiğini ve parayı onun kız arkadaşının IBAN’ına gönderdiğini öne sürdü.

        Tanık S.Ç. ise Ö.G. ile uyuşturucu maddeleri takas ettiklerini ve "kullanıcı" olduklarını ifade etti.

        Tanık M.N.E. de adliyede 3 bin lira karşılığı Ö.G’den uyuşturucu aldığını belirtti.

        Tanık M.B. ise Ö.G.'den Akpınar Parkı'nda 2 bin 500 lira karşılığında uyuşturucu aldığını söyledi.

        Tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Ö.G, hamile olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu

        Benzer Haberler

        Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi
        Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi
        Bolu'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Bolu'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
        Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
        Bolu'da huzurevi sakinlerine bayram traşı
        Bolu'da huzurevi sakinlerine bayram traşı
        Cadde ortasında boynuna ve yüzüne kesikler attı
        Cadde ortasında boynuna ve yüzüne kesikler attı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa