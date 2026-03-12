Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü. Alpagut Mahallesi Zerdali Sokak'ta tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, evin bitişiğindeki kullanılmayan marangoz atölyesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde ve atölyede hasar oluştu.

