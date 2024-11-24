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        Bolu'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:50 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:50
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        Bolu'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

        Vali Aydın, engelli ve hamile kamu personelinin de 25 Kasım'da 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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