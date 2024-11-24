Abant yolunda devrilen çam ağacı ulaşımı aksattı
Bolu Abant Gölü Milli Parkı yolunda devrilen çam ağacı nedeniyle ulaşım aksadı.
Bolu Abant Gölü Milli Parkı yolunda devrilen çam ağacı nedeniyle ulaşım aksadı.
Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Bolu-Abant kara yolunda kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı.
Yağan kar nedeniyle milli park yolu üzerinde bulunan 2 çam ağacı devrildi, yol ulaşıma kapandı.
Ekiplerin ağaçları yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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