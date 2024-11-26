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        Bolu'da yaylada mahsur kalan 7 kişiyi orman ekipleri kurtardı

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dörtdivan ilçesindeki yaylalarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:14
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        Bolu'da yaylada mahsur kalan 7 kişiyi orman ekipleri kurtardı
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        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dörtdivan ilçesindeki yaylalarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

        Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası yolu kardan kapanan yaylalarda mahsur kalan 7 vatandaşın ormancılar tarafından kurtarıldığı bildirildi.

        Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ekiplerin yaylalara yönlendirildiği anlatılan açıklamada, uzun uğraşlar sonucu Göynükören ve Gücükler yaylalarında birer, Seyricek Yaylası'nda 2 ve Yaşçataş mevkisinde 3 kişi olmak üzere 7 kişinin mahsur kaldıkları yerden alındığı aktarıldı.

        Açıklamada, ekipler eşliğinde Dörtdivan ilçesine getirilen 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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