Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım aksadı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında başka bir tıra çarptı. Bir süre sonra aynı yönde giden otomobil ise refüjdeki kar kütlesine çarptı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazalar, İstanbul istikametinde aksamaya neden oldu.

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