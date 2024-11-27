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        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nın su seviyesi karın erimesiyle yükseldi

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükselmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:36
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        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nın su seviyesi karın erimesiyle yükseldi
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        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükselmeye başladı.

        Kurak geçen yaz döneminde doluluğunun yüzde 19'a kadar düşmesi nedeniyle adacıkların ortaya çıktığı barajdaki su seviyesi, bölgede etkili olan karla yükseliyor.

        Eriyen karların Mudurnu ve Abant derelerini beslemesiyle barajdaki doluluk yüzde 25'e ulaştı.

        Bu arada, Gölköy Barajı ve çevresinde oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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