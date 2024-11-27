Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nın su seviyesi karın erimesiyle yükseldi

Bu arada, Gölköy Barajı ve çevresinde oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.

Kurak geçen yaz döneminde doluluğunun yüzde 19'a kadar düşmesi nedeniyle adacıkların ortaya çıktığı barajdaki su seviyesi, bölgede etkili olan karla yükseliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.