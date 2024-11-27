Bolu'da 2 kişi karavanda ölü bulundu
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 2 kişi karavanda ölü bulundu.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 2 kişi karavanda ölü bulundu.
İddiaya göre, Cumaderesi mevkisinde karavanda Selçuk A. ile yaşayan Sevinç A'ya ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, karavanın bulunduğu alana gitti.
Karavanın içine giren ekipler, 2 kişiyi silahla vurulmuş halde ölü buldu.
Selçuk A'nın, Sevinç A'yı öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.
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