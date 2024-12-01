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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:10
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Sürücüler, rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş seyretti.

        Karayolları ve trafik ekipleri, geçişi kullanacak sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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