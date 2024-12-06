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        Bolu'daki Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ne araç girişi yasaklandı

        Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ne araç girişi yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:53
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        Bolu'daki Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ne araç girişi yasaklandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ne araç girişi yasaklandı.

        Gerede Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Arkut Dağı'nda yer alan merkezdeki yarış pistlerinde ulusal ve uluslararası organizasyonların düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, pistlerin korunması amacıyla bölgeye off-road ve ATV gibi her türlü araç girişinin yasaklandığı kaydedildi.

        Merkezde, Dünya Kayak Federasyonu ve Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet takvimlerinde bulunan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, FIS Kayaklı Koşu Müsabakaları ile Avrupa ve Balkan şampiyonaları gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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