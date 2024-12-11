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        Cimnastikte "kayıt dışı" ve "merdiven altı" ile mücadele

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, nitelikli ve doğru spor eğitimi adına "kayıt dışı yapılanmalar" ve "merdiven altı salonların" engellenmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:35
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        Cimnastikte "kayıt dışı" ve "merdiven altı" ile mücadele
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, nitelikli ve doğru spor eğitimi adına "kayıt dışı yapılanmalar" ve "merdiven altı salonların" engellenmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

        Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda çalışmalarını sürdüren sporcuları ziyaret eden Çelen, AA muhabirine, 2024 yılında tarihi başarı elde ederek Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 finalin yanı sıra 5'incilikler yaşadıklarını anlattı.

        Los Angales 2028 Olimpiyat Oyunları'na "en az 10" kişiyle gitmeyi hedeflediklerini belirten Çelen, "Her gittiğimiz yarışmada final ve madalya hedefliyoruz. Amacımız her olimpik disiplin. Artistik erkek ve kadında gittik, şimdi ritmik ve trampolinde gitmeyi hedefliyoruz. Bunları da başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

        Çelen, 2025'in yarışma takvimini gelecek hafta netleştireceklerini böylece 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na "bismillah" diyeceklerini dile getirdi.

        - Logoları zorunlu hale getirme çalışmaları

        Çelen, cimnastik faaliyetlerinin düzenlendiği merkezlere yönelik denetimleri artıracaklarına da değinerek "Bu bağlamda e-Devlet'e geçtikten sonra birçok 'merdiven altı' yapı bitti. İnsanlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyor." diye konuştu.

        Federasyonun bir görevinin de bireylerin spor yapmaları adına gittikleri salondaki eğitmenlerin belgelerinin temin edilmesi olduğuna dikkati çeken Çelen, şöyle devam etti:

        "Vatandaşlarımızın daha nitelikli hizmet almaları için eğitmenlerin gelişimlerini sağlıyoruz. Diğer taraftan stüdyo ve spor salonlarının denetimini Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bize bu görevi yüklüyor. Denetimlerimizi artıracağız. Türkiye Cimnastik Federasyonunun logosunu koymayı zorunlu hale getirmek için çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığının logosunun da olmasıyla ilgili de ciddi çabamız var."

        - "Sosyal medya hesaplarını dondurma"

        Çelen, kurumlarla görüşmelerde bulunduklarına vurgu yaparak "Özellikle kayıt dışı salonlar, devletimiz ve belediyelerden ruhsat almadan eğitim veren stüdyolar, plaza ve apartman dairelerindeki salonlar için, belgesiz ve kayıtsız, sadece sosyal medyadan reklam yapan kişilerin de bu hesaplarının dondurulması için girişimlerimiz olacak. Bunu başarabilirsek birçok kayıt dışı salonun da önüne geçmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Spor yapanları ve velilerini uyaran Çelen, "Ders aldığınız hocaların belgelerini mutlaka sorgulayın. Eğitmenin belgesi varsa ders verdiği stüdyodaki ve işletmedeki salon otomatik denetleniyor. Denetleme sırasında belgesi olmayan eğitmenin bulunması ya da eğitmenin salonda olmaması halinde ilgili salon kurullara sevk edilerek belgesinden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Çelen, denetimlerle 2025'te "kaçak ve merdiven altı" salonların ciddi şekilde azalacağını öngörerek şunları söylediı:

        "Zaten ciddi şekilde de azaldı. Talep çok. Özellikle büyük şehirlerde salonları denetledik. Şimdi plazalarda çoğalmaya başladı. Plaza denetimlerinde özel mülk diye bazen girmemize müsaade etmiyorlar. Bunun da önüne geçmek için adımlarımız var. Apartmanın 10. katında ya da plazanın 20. katındaki stüdyoların denetlenmesi noktasında da çok ciddi girişimlerimiz olacak. 2025 yılında biraz daha sıkı denetimlerin olduğu, nitelikli ve doğru eğitimlerin yapıldığı yerler olacak."

        Antalya'da düzenledikleri pilates vize gelişim seminerine 700 katılım sağlandığı bilgisini veren Çelen, 2025 yılı için pilatesin yarışma talimatnamesini hazırlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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