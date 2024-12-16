Bolu'da ameliyatsız diz tedavisi gerçekleştirildi

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Samet Genez, yaşı ve hastalıkları nedeniyle cerrahi müdahaleye uygun olmayan hastanın dizlerinin "genikular arter embolizasyonu" yöntemiyle tedavi edildiğini bildirdi.

Genez, gazetecilere, diz ve çevresindeki ağrılar için uygulanan "genikular arter embolizasyonu"nun, ağrıya neden olan aşırı kanlanmayı azaltmak amacıyla diz çevresindeki küçük damarların tıkanmasını öngören tedavi yöntemi olduğunu anlattı.

Bu işlemin, uzun süredir diz ağrısı çeken, diz kireçlenmesi tanısı konmuş ve diğer tedavilere yeterli yanıt vermemiş hastalarda uygulandığını aktaran Genez, "İşlem, lokal anestezi altında yapılır ve genellikle hastalar aynı gün taburcu edilir. Bolu'da bu yöntemi ilk kez bir diz kireçlenmesi hastasına uyguladık ve hastamızın ağrılarında büyük oranda azalma gördük. Bu, hem hasta memnuniyeti hem de hastaların yaşam kalitesi açısından çok umut verici bir sonuç." ifadelerini kullandı.