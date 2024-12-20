Bolu'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.