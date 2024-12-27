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        Bolu'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:10
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        Bolu'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı'nda seyreden S.T. yönetimindeki 14 AAG 906 plakalı otomobil, su kanalına devrildi.

        Kazada, sürücü ile yanındaki yolcu F.T. otomobilde sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 2 kişi, bulundukları yerden kurtarıldı.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, F.T. ise kazayı yara almadan atlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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